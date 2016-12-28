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Esnaf 2017'den umutlu



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (YESOB) Başkanı Hüseyin Çetin, esnafın 2017 yılından umutlu olduğunu söyledi.

2016 yılının esnaflar açısından zor geçtiğini ifade eden Hüseyin Çetin, "2016 ülkemize yönelik bir çok saldırının yaşandığı bir yıl oldu. Bunu başaramayanlar ardından ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Bütün bu gelişmeler esnafın zorlanmasına sebep oldu. Buna rağmen esnaf inatla faaliyetlerini sürdürdü. Sürdürmeye de devam edecek" dedi.

2017 yılının çok daha güzel bir yıl olacağına inandıklarını, bilhassa yılın ilk yarısından sonra ekonominin düzelmeye başlayacağına inandıklarını dile getiren Başkan Hüseyin Çetin, "Esnaflarımız 2017 yılından umutlu. Yeni yılda ekonominin çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle yılın ilk yarısından sonra ekonomi daha da düzelecek. Zorluklar bizleri yıldıramayacak. Esnaflar olarak ekonomimizin ayakta durması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KOSGEB tarafından esnaflara verileceği duyurulan kredinin de büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Çetin, "Esnaflarımız bu krediden faydalanmak için başvuru yaptı. Yaklaşık bin esnafın KOSGEB'e müracaatta bulunduğunu öğrendik. Umarız çok sayıda esnafımız bu krediden faydalanır. 26 TL esnaf başı alınması gereken tasdik parasını da almadık. Yaklaşık 8-10 bin TL tutan bu masrafı oda olarak biz karşıladık" dedi.

(SÇ-MŞ)



28.12.2016 16:04:18 TSI

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