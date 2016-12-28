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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AK Partili Köse: "Rejim değil, hükümet sistemi değişecek"

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:03
AK Partili Köse: "Rejim değil, hükümet sistemi değişecek"
AK Partili Köse: "Rejim değil, hükümet sistemi değişecek"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Anayasa değişikliği ile rejimin değil, hükümet sisteminin değişeceğini söyledi.
AK Parti'nin 316 milletvekilinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 21 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa Komisyonundaki görüşmelerine devam ediliyor. Anayasa Komisyonu üyesi AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse yaptığı konuşmada, Anayasa değişiklik teklifinde yer alan Cumhurbaşkanlığı sistemi ile rejimin değil hükümet sisteminin değişeceğini belirtti.

Liderler Başkanlık dedi
Muhalefet, ana muhalefet lideri, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet vermiş siyasilerin yıllar önce başkanlık sistemini savunduğunu belirten Köse, "Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, konuşmalarında ülkemiz için en iyi yönetim şeklinin başkanlık sistemi olduğunu dile getirmişlerdir" dedi.

Özal istedi
Turgut Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde de Başkanlık sistemini savunduğunu belirten Köse, "Özal, 'Milletvekili, bakan olduğunda üzerinde siyasi baskı oluşuyor, seçim kaygısına düşüyor. Bunun için bakanlar dışarıdan atanmalı. Değişen teknoloji ve uluslararası şartlar süratli karar alma ve uygulamayı gerektiriyor. Başkan da bu manada hızlı karar alabiliyor. Yetki devri başkanlık sisteminde daha kolay oluyor, bürokratik engeller minimize ediliyor' diyerek, ülkemizin Başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini belirtmiştir" diye konuştu. Milli Selamet Partisi'nin 1973 seçim beyannamesine yönetim sisteminin Başkanlık olması gerektiğinin yazıldığını hatırlatan Köse, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de sözlerini hatırlattı: "65 milyonluk Türkiye daha iyi yönetilmelidir. Sorun sistem sorunudur. Dört yılda tam 6 hükümet onayladım. Bu durum bile başlı başına parlamenter sistemi tartışmalı hâle getirmiştir"

Töremize uygun
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alparslan Türkeş'in kaleme aldığı Temel Görüşler, kitabındaki ifadelere de dikkat çekerek, "Sayın Türkeş kitabında 'Milliyetçi hareket, tek başkan, tek Meclis sistemini savunur. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde kuvvetli, adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır. Kuvvetli ve hızlı icra, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz' diyerek, sistem değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

93 yılda 65 hükümet
Sistem değişikliğinin her dönemde dillendirildiğini ifade eden Köse, "Sayın Turgut Özal mı rejimi değiştirmek istemiştir? Sayın Süleyman Demirel mi rejimi değiştirmek istemiştir? Sayın Alparslan Türkeş mi rejimi değiştirmek istemiştir? Sayın Necmettin Erbakan mı rejimi değiştirmek istemiştir? Arkadaşlar, bakın, biz gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir Türkmen atasözü "Yol üzerinde bağ olanın başı dertten kurtulmaz" diyor. 93 yıllık cumhuriyetimiz 65 hükümet gördü. Bugün bizim önerdiğimiz ve getirdiğimiz cumhurbaşkanlığı sistemi olsaydı bugün 20'nci hükümeti yaşayacaktık. İstikrarlı hükümetler, ülkemize yatırım, iş ve aş olarak dönecektir" diye konuştu.

Erdoğan'dan diktatör olmaz
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi Diktatörlüğe götüreceği eleştirilerinin de mesnetsiz olduğunu vurgulayan Köse, "Biz bir Almanya değiliz. Biz bir İtalya değiliz, biz Irak değiliz, Suriye değiliz. Bu topraklar tarih boyunca diktatör çıkarmamıştır, bundan sonra da çıkarmayacaktır. Bu topraklardan diktatör doğmaz. Hele hele, az evvel ifade ettiğiniz gibi, arkasında milletinin hayır duası ve yüreğinde sadece Allah korkusu olan Recep Tayyip Erdoğan'dan asla ve kata diktatör olmaz" şeklinde konuştu.
(SÇ)

28.12.2016 16:04:50 TSI
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