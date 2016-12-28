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Didim CHP 2016 yılını değerlendirdi





(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş,"Didim ve Ülkemiz İçin 2016 Ne Getirdi, 2017'den Ne Bekliyoruz?" konulu toplantıda gündemi değerlendirdi.



Toplantıya CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş'ın yanı sıra Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Çakmakgil, CHP'li İlçe yöneticileri ile CHP'li bazı belediye meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Karataş, MHP Lideri Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde bulunarak "Ülkemizde yaşanan sorunların çözüm yolu olarak bizlere dayatılan Başkanlık sistemi teklifinin ,çözüm üreten olmaktan daha çok sorun üreten olduğu bugün apaçık ortadadır.Bugün yaşadığımız Başkanlık teklifi krizinin asıl sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. 15 Temmuz sonrası gündemde yokken gündeme getiren Devlet Bahçeli olmuştur. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl önce söylediklerinin tam tersi bir söylemi ortaya koymasının sebebi nedir? Bilen var mı? MHP Didim İlçe Başkanı biliyor mu acaba? 15 Temmuz darbe girişiminin halk ve meclis tarafından başarısızlığa uğratılması demokrasimiz açısından çok önemlidir. Bugün için bu darbe girişiminin sonuçlarını iyi anlayabildik mi , gerekli dersleri alabildik mi ? Bizce önemli olan bu soruların doğru cevabını bulmakta yatıyor gerçekler. Eğitim sistemimizin tabiri caizse çökmüş olması bugünleri yaşamamızdaki temel gerçektir. Pozitif bilimleri ve bilimsel eğitim anlayışını eğitim sistemimizin temel eğitim politikası olmaktan uzaklaştıran anlayışlar çöküşü hızlandırmaktadır. Eğitim sistemimizi bilimsel ve modern anlayışla dizayn etmemiz gerekirken , siyasal İslam soslu bir sistemi hala dayatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



28.12.2016 16:04:55 TSI

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