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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Belediye mahsur kalanlara kumanya dağıttı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:07
Belediye mahsur kalanlara kumanya dağıttı
Belediye mahsur kalanlara kumanya dağıttı



YASİN CAN
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Aksaray - Konya Karayolunda mahsur kalanlara kumanya dağıttı.
Aksaray Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Konya yolunda mahsur kalan araçlardaki sürücülere ve yolculara içinde sandviç, simit, poğaça ve meyve suyu olan 500 adet kumanyayı dağıtarak yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladı. Sürücüler ve yolcular, kendilerine kumanya dağıtan Aksaray Belediyesi ekiplerine ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti.
(YC-İP-Y)

28.12.2016 16:09:02 TSI
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