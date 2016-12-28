28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:13
Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı
Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - DoubleTree by Hilton Van Oteli, 31 Aralık Cumartesi günü "2017 yılbaşı özel programı" ile misafirlerini eğlenceye doyuracak.
DoubleTree by Hilton Van, yine misafirlerine unutulmaz bir yeni yıl balosu programı yaşatıyor. Tadına doyamayacağınız Van Gölü manzarası, çok özel bir menü ve şık ortamıyla çok özel bir balo hazırlayan DoubleTree by Hilton Van, Samy Ertan Orkestrasının zengin repertuarı eşliğinde gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Limitsiz yerli içkiler ve 7 çeşitli özel balo yemeği menüsü kişi başı 160TL.
DoubleTree by Hilton romantik ambiyansı, özel yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlence ile unutulmayan şarkılardan oluşan repertuarlarla çok özel bir gece düzenliyor.
Limitsiz meşrubatlı açık büfe, animasyon ve eğlence programlı çocuk balosu ise kişi başı 60TL. 2017'ye DoubleTree by Hilton Van konforuyla girmek isteyenlerin özel yılbaşı konaklama paketini sormadan program yapmasını istemeyen DoubleTree by Hilton Van yetkilileri, sesi ve sahnesi ile tüm Vanlıları kendine hayran bırakan İstanbul sahnelerinin solisti Samy Ertan, Safiye Aydoğan ve Semih'in sahneyi renklendireceği, eğlencenin devamı olarak oryantel şovda olacağını belirttiler. 2017 Yılbaşı Özel Programı eğlencesi ile misafirlerin, müzik eşliğinde enfes yemekler ve sınırsız eğlence ile bir arada Hilton'da yaşayacaklarını kaydeden DoubleTree by Hilton Van yetkilileri, "İstanbul gecelerini aratmayacak kalitede olacak yılbaşı programı için adres Hilton Van. Eğlencenin de ziyafetin de bol olduğu yılbaşı özel programı, başarılı yorumcu Samy Ertan renkli sahnesiyle bir kez daha eğlenceyi zirveye taşıyacak. Bilgi&rezervasyon için 0432 227 0 227 numaradan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" dediler.
Van'a olan hayranlığını ifade eden Samy Ertan ise, sahne alırken Vanlılarla birlikte kendi de çok eğlendiğini söyledi. Tüm Vanlılara seslenen Ertan, "DoubleTree by Hilton Van'da sizleri sınırsız eğlenceye davet ediyorum.
Hazırsanız rota belli, haydi DoubleTree by Hilton Van'a" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

28.12.2016 16:16:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Edremit'ten Haleplilere yardım
YEREL

EDREMİT'TEN HALEPLİLERE YARDIM
Zorlu görevlerde koordinasyonu sağlıyorlar
YEREL

ZORLU GÖREVLERDE KOORDİNASYONU SAĞLIYORLAR
Van'dan Halep'e duygulandıran yardım
YEREL

VAN'DAN HALEP'E DUYGULANDIRAN YARDIM
Müdür Bozçelik'ten engelli bakım merkezlerine ziyaret
YEREL

MÜDÜR BOZÇELİK'TEN ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİNE ZİYARET
Göreve yeni başlayan öğretmenlere Van tanıtıldı
YEREL

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE VAN TANITILDI
Van'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Bekir Kaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis istemi
YEREL

BEKİR KAYA HAKKINDA 3,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Tuşba'da Liselerarası Münazara Yarışması
YEREL

TUŞBA'DA LİSELERARASI MÜNAZARA YARIŞMASI
Elite World Hotel'den muhteşem yılbaşı programı
YEREL

ELİTE WORLD HOTEL'DEN MUHTEŞEM YILBAŞI PROGRAMI
Van'da dondurucu soğuklar
YEREL

VAN'DA DONDURUCU SOĞUKLAR
Van'da çatılarda 1,5 metrelik buz sarkıtları oluştu
YEREL

VAN'DA ÇATILARDA 1,5 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
AGD'den Mekke'nin Fethi programına davet
YEREL

AGD'DEN MEKKE'NİN FETHİ PROGRAMINA DAVET
Arvas: &quot;kanlı Noel'e alet olmayın&quot;
YEREL

ARVAS: "KANLI NOEL'E ALET OLMAYIN"
Öğrenciler, Finlandiya modeliyle yeteneklerini keşfetti
YEREL

ÖĞRENCİLER, FİNLANDİYA MODELİYLE YETENEKLERİNİ KEŞFETTİ
SAKOM her an hizmete hazır
YEREL

SAKOM HER AN HİZMETE HAZIR
&quot;Dokuzuncu gezegen&quot;de karla mücadele
YEREL

"DOKUZUNCU GEZEGEN"DE KARLA MÜCADELE
Başkan Karael'den açıklama
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN AÇIKLAMA
VEDAŞ ekibinden zorlu onarım çalışması
YEREL

VEDAŞ EKİBİNDEN ZORLU ONARIM ÇALIŞMASI
AK Parti İlçe Başkanlığından mahalle ziyaretleri
YEREL

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINDAN MAHALLE ZİYARETLERİ
Cinayet şüphelisi samanlıkta yakalandı
YEREL

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SAMANLIKTA YAKALANDI
Kaymakam Mendeş kurum müdürleriyle vedalaştı
YEREL

KAYMAKAM MENDEŞ KURUM MÜDÜRLERİYLE VEDALAŞTI
Ercişliler'den polise moral ziyareti
YEREL

ERCİŞLİLER'DEN POLİSE MORAL ZİYARETİ
Özalp ilçesinde karla mücadele çalışması
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI