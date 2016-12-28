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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Başkan Çerçi'den AK Parti teşkilatıyla buluşma

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:15
Başkan Çerçi'den AK Parti teşkilatıyla buluşma
Başkan Çerçi'den AK Parti teşkilatıyla buluşma

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle biraraya geldi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri ile buluştu. Saruhan Otel'de düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Zafer İkinci, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur, Kılıç Kaya, Can Mercül, İdris Avşar ve Mustafa Dandin, partililer ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Zafer İkinci, ilçe yönetimi olarak belediye ile uyum içinde olduklarını dile getirerek, "Hepimiz bir aileyiz. Çok güzel bir çalışma yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Beni de siyasete kazandıran Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'dir. Yönetimde olduğum sürede belediyemizle uyumlu güzel bir dönem geçirdik. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bizlere daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Yunusemre Belediyesi gerçekten güzel işler yapıyor. Yeter ki fırsat ve zaman verilsin. Ustamız Recep Tayyip Erdoğan. Biz de liderimize layık bir Yunusemre olarak bu işi nihayetlendiririz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Toplantıda çalışma arkadaşları ve partililere seslenen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise yeni bir belediye olarak hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. 2016'yı geride bıraktığımız şu günlerde belediye olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Başkan Çerçi, emeği geçen herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Çerçi, "Yeni bir belediyeyiz. Sıfırdan bugüne geldik. Güzel projelerimizi hayata geçirdik. Toplu konut atağı, kentsel dönüşüm, 15 sosyal tesis, on binlerce metrekare kilitli parke taşı döşeme ve daha niceleri. Bu yeterli mi? Elbette değil. Eksiklerimiz de var. Kronikleşen sorunları aşmak zaman alıyor. Bunun için imkanlarımız ölçüsünde sizlerle birlikte ilçe halkımızın huzuru ve refahı için çalışıyoruz. 2016'ya baktığımızda güzel çalışmalar yaptığımızı görüyoruz. 2017'de de yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Her zaman desteğini hissettiğimiz partililerimize ve siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Çerçi toplantı sonrasında belediye meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.
(AY-Y)

28.12.2016 16:17:07 TSI
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