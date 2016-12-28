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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Osmaniye Belediyesi ve OKÜ öğrenci kulüpleri, sokak köpeklerine kulübe yaptı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:17
Osmaniye Belediyesi ve OKÜ öğrenci kulüpleri, sokak köpeklerine kulübe yaptı
Osmaniye Belediyesi ve OKÜ öğrenci kulüpleri, sokak köpeklerine kulübe yaptı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Soğuk hava şartlarının ağırlaştığı Osmaniye'de sokak hayvanları unutulmadı. Sokak köpeklerinin yoğun olarak yaşadığı kırsal kesimde ve dağlık alanlara konulmak üzere atık malzemelerden köpek kulübesi yapıldı.
Osmaniye Belediyesi, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrenci kulüplerive diğer gönüllülerden oluşan grup üyeleri atık ürünlerden köpek kulübesi yaptı.
Osmaniye Belediyesinin desteği ile OKÜ öğrenci kulüpleri palet, izolasyon köpükleri, vida ve branda gibi malzeme kullanarak birçok sokak köpeğinin barınabileceği kulübeler yaptılar.
Hayvanseverlerin sokak köpekleri için yaptığı kulübeler Zorkun yolu üzerinde Çift Mazı mevkiine ve değişik alanlara bırakıldı. Etkinlik, köpeklerin soğuklarda yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ve kulübelere alışması için besleme faaliyeti ile devam etti.
Etkinlik ile ilgili bilgi veren kulüp öğrencileri; "Hava şartlarının ağırlaşması ile sokak köpekleri beslenmede ve barınmada oldukça zorlanıyor. Bu sebeple Osmaniye Belediyesi ile birlikte sokak köpekleri için kulübeler yapmaya karar verdik. Bizlere destek veren Sayın Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya çok teşekkür ediyoruz" dediler.
Düzenlenen etkinliğe Osmaniye Belediyesi meclis üyesi Oğuzhan Saçıkara ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.
(ELF-Y)

28.12.2016 16:21:18 TSI
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