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Edirne'de güney çevre yolu için çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de artan trafik sorununa çözüm bulmak ve E-5 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu azaltmak için Edirne Belediye Başkanlığının hayata geçireceği Güney Çevre Yolu için çalışmalar devam ediyor. Kamulaştırması tamamlanan binaların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Güney Çevre Yolu ile şehir trafiği nefes alacak" dedi.

Edirne'de araç sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin tarihi dokusundan dolayı alternatif yol açmanın ya da mevcut yolları genişletmenin çok mümkün olmadığını söyledi. Şehirde yaşanan trafik sorununa Güney Çevre Yolu ile çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade eden Gürkan, kamulaştırma çalışmalara 2015 yılının Ekim ayında başladıklarını söyledi.

Olin Kavşağı'ndan Çavuşbey Mahallesi'ne çıkacak olan Güney Çevre Yolu için DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü ile Bostanpazarı arasında kamulaştırılan alanların yıkımının yapıldığını belirten Gürkan, "Şu anda yıkımı yapılan yerlerde yol açma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Çevre Yolu ile ilgili de bir çalışma gerçekleştireceğiz. 5 bin 656 metre uzunluğundaki Güney Çevre Yolu ve 9 bin 160 metre uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle toplamda 14 bin 816 metrelik çevre yollarını hayata kazandırarak, kentteki önemli bir soruna çözüm bulacağız" dedi.

(KU-Y)



28.12.2016 16:22:27 TSI

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