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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Çaydeğirmeni beldesinde istişare toplantısı düzenlendi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:22
Çaydeğirmeni beldesinde istişare toplantısı düzenlendi
Çaydeğirmeni beldesinde istişare toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde istişare toplantısı düzenlendi.
Çaydeğirmeni TOKİ konutları Sosyal Tesislerinde Devrek TSO Başkanı ve köy muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Satılmış Gebeş tarafından kahvaltılı istişare toplantısı düzenlendi. Beldenin ilçeye dönüştürülmesi için muhtarlardan destek istendi. Düzenlenen toplantıda muhtarlara hitap eden Gebeş, "Çok yakın bir zamanda Zonguldak büyükşehir statüsüne kavuşacak. Bununla birlikte ile bağlı birçok belde de kapanması kaçınılmaz hale gelecektir. Şuan merkez nüfusumuz 6 bin 500 civarında ülkemizde bu sayının çok altında ilçelerimiz var bizler neden ilçe olmayalım. Eğer bizden istenen rakam kriteri olursa biz sizleri sayesinde bunun üzerinden geliriz. Amacımız yakınımızda olan Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile kötü olmak değil. Amacımız gittikçe büyüyen ve sanayileşen bir beldenin yok olmasının önüne geçmektir. Köylerimizdeki vatandaşlarımıza bunu iyi anlatırsak ilçe olmamak için hiçbir neden yok. Eğer bunu başaramazsak beldemiz mutlaka bir kısmı Gökçebey'e bir kısmı ise Devrek'e bağlanacaktır ve bu kaçınılmaz bir son olacaktır. Siz muhtarlarımızdan ricam beldemizi ilçeye çevirmek için tüm çabalarımızı ön plana çıkarmanız bu olay gerçekleşirse hizmet alma yönünde artılar sağlayacaktır" dedi.
Çaydeğirmenli işadamı ve TSO Başkanı Ertan Cıvak ise "Çaydeğirmeni gün geçtikçe adeta bir cazibe halini almaktadır. Yatırımlar hep bu bölgeye yapılmakta ve yapılmaya da devam edecektir. Çok yakında OSB'yi bu bölgeye kurmayı hedefliyoruz bunun için son noktaya gelmiş bulunmaktayız hal böyle olunca da Çaydeğirmeni'nin değeri daha da artmaktadır. Siz değerli muhtarlarımız köylerinizde bulunan vatandaşlarımızla bilgi alışverişlinde bulunursak beldemizi ilçeye çevirmek çokta zor olamayacaktır" diye konuştu
(FE-OA-Y)

28.12.2016 16:26:25 TSI
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