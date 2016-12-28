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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sınav'ın yeni yıl mesajı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:26
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sınav'ın yeni yıl mesajı
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sınav'ın yeni yıl mesajı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Prof. Dr. Sınav yayımladığı mesajda, "2016 yılı tüm dünya için olduğu kadar ülkemiz açısından da zorluklarla başarıların, hüzünlerle mutlulukların bir arada yaşandığı yıl oldu. Umarım yeni gelen yılla birlikte, yaşanan tüm olumsuzluklar geride kalır" dedi.
SANKO Üniversitesi olarak başarılı bir yılı daha da geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Sınav, "2016 yılını gerek akademik, gerekse sosyal ve kültürel açıdan dolu dolu bitiriyoruz. Ama ülke olarak yaşadığımız olaylar bize, önümüzdeki yılları daha akılcı, daha sağduyu ve birbirine daha kenetlenmiş olarak geçirmemiz gerektiğini gösterdi. 2017 yılının barış, sevgi ve hoşgörünün bir simgesi olarak, daha sonraki yıllar için bir adım olması temennisiyle yeni yılınızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
(KU-BRN-Y)

28.12.2016 16:30:00 TSI
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