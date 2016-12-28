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Bartın'da trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Mustafa Kurt

BARTIN (İHA) - Bartın İnkumu yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Boğaz istikametine gitmekte olan 67 ZH 732 plakalı otomobil, dönüş yapmakta olan 74 BV 076 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada G.G. (34) ve G.Y.(28) isimli 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale edildi.

(MK-SO-Y)



28.12.2016 16:28:49 TSI

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