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Memur-Sen'den Halep'e un yardımı

- Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan:

- "Her zaman mazlumun yanında olacağız"



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Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından yürütülen 'Halep'i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar' yardım kampanyasında toplanan 2 TIR un, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kampanya hakkında bilgiler veren Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Yardım etmek, yardımlaşmak ve paylaşmak bizim medeniyetimizin çok kıymetli özellikleridir. İslam alemi sıkıntılarla boğuşurken, zalimlerin zulmü ile mücadele eden kardeşlerimiz zor şartlarda değerlerini korumaya çalışırken bir yandan da İslam coğrafyasındaki kardeşlerinden dua ve yardım beklemektedirler. 'Nerede bir mazlum varsa orada biz varız' anlayışının bir gereği olarak burada toplanmış bulunmaktayız. İnsanlık, insanlığın basiretinin bağlandığı, vicdanların taşlaştığı, kalplerin katılaştığı anı yaşamaktır. Tarih boyunca dokunulmaz olarak kabul edilen çocuklar bugün katliamların, zulümlerin tam da merkezine yerleştirilmiştir. Bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Halep'te İmran bebeğe bomba düştü, Kayseri'deki İmranların yüreği acıdı" ifadelerini kullandı.

Kalkan, "Bu anlamda Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği olarak her zaman İslam aleminin mazlumlarının yanında olmaya çalıştık. Bizim mücadelemi sadece üyelerimizin özlük mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz, erdemli insanların mukaddes mücadelesidir. Bizler 11 iş kolundaki sendikalar olarak Memur-Sen'in çıktığı infak ve irfan çalışmalarında model olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

(AG-TB-Y



28.12.2016 16:31:44 TSI

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