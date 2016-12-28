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STK'dan Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut'a teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının destek verdiği, "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında Kahta Gençlik Merkezi ziyaret edildi.

Kahta Kent Konseyi Başkanı Mahmut Yıldırım, İHH Kahta Temsilcisi İsmail Tümer, Kahta İkbal-Der Başkanı Ebubekir Akbaş ve Kahta Gönül Kuşağı Derneği Başkanı Aziz Darıcı ''Halep'e Yol Açın' kampanyasına destek veren Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut'u ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

STK temsilcileri, Kahta ilçesinin şimdiye kadar bu gibi etkinliklerde üzerine düşeni en iyi şekilde yaptığını, resmi ve gönüllü kuruluşların Halep'e yardım için açılan çadıra gösterilen yoğun ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, Halep için ve tüm dünya mazlumları için yardım elini uzatmanın bir insani görev olduğunu belirterek platforma hem çabalarından hem de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(HT-BRN-Y)



28.12.2016 16:32:51 TSI

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