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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da "Halep İçin Uzat Elini" yardım kampanyası düzenlendi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:32
Aydın'da "Halep İçin Uzat Elini" yardım kampanyası düzenlendi
Aydın'da "Halep İçin Uzat Elini" yardım kampanyası düzenlendi
- Beşir Derneği öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası 3 ay boyunca devam edecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da Beşir Derneği koordinatörlüğünde TÜMSİAD ve Semerkand Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Halep İçin Uzat Elini" yardım kampanyası altıncı gününe girdi. Suriye'ye yapılacak yardımlar Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çadırda 3 ay boyunca kabul edilecek.

Aydın'da Beşir Derneği koordinatörlüğünde TÜMSİAD Aydın Şubesi ve Semerkand Vakfı Aydın Şubesi'nın ortaklaşa yürüttüğü "Halep İçin Uzat Elini" yardım kampanyası devam ediyor. Beşir Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Günaydın, Semerkand Vakfı Aydın Şube Başkanı Ercan Petekkaya ve TUMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan yardım çadırında çalışmalar hakkında bilgi vererek Aydınlılardan kampanyaya destek istedi.

Beşir Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Günaydın, yaptığı açıklamada; "Beşir Derneği olarak yurt genelinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul valiliğinin 18 Kasım 2016 tarih 87102 sayılı Suriye Yardımları kampanyamız kapsamında yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarımız son günlerde Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her şekilde göstermek için 'Halep İçin Uzat Elini' kampanyasını başlattık. 81 vilayetimiz ve birçok ilçemizde organize ettiğimiz yardım toplama çalışmalarımız 254 temsilciliğimiz ve Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon, UKBA gibi ulusal ve yerel ortaklarımız ile etkin bir yardım kampanyası yürütmekteyiz. Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile toplanan yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatları yapmaktayız. Yine Sınırda Akçakale, Kilis, Reyhanlı, Yayla dağında bulunan koordinasyon merkezlerimizin kapasitesini artırmak suretiyle bu acil durumun etkin yönetilmesi sağlanmaktadır. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır. Türkiye'nin öncülüğünde varılan anlaşma sonrası önümüzdeki günlerde açılmasını umduğumuz koridordan 100 binden fazla Halep halkının sınırlarımıza gelmesi bekleniyor.
Kilis'te bulunan aşevi ve fırınımızın üretim kapasitesini arttırabilmemiz ve gelen muhacir kardeşlerimize Reyhanlı ve diğer noktalarda da etkin ve yaygın hizmet verebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız vardır.Var olan 100 bin kapasiteli fırına ilave olarak sahada daha yaygın ve etkin yardım için 2 tane mobil fırın temin edilerek çalışmalara dâhil edilecektir. Yine mevcut 10 bin kişilik aşevimize ek olarak 2 tane mobil aşevi temin edilerek kardeşlerimize günlük sıcak yemek ikram etmenin gayretinde olacağız. Azez kırsalında kurduğumuz çadır kentler gibi yeni kamp alanları oluşturularak Halep halkının konaklaması sağlanacaktır. Tüm bu çalışmaları 5 yıldır bağışçılarımızın desteği ile yürütmekteyiz. Bundan sonrada aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlamaktayız" dedi.

Aydınlıları kampanyaya destek vermeye davet eden Semerkand Vakfı Aydın Şube Başkanı Ercan Petekkaya'da, "Halep'tekilerin feryadı, Müslüman kardeşlerimizin feryatlarını duyan ülkemiz ve STK'larımız devlet millet el ele iş birliği çerçevesinde yardımlarını sürdürüyor. 15 Temmuz'da birleşen iradelerimizle birlikte bugün Halep'teki çığlığın, Halep'teki katliamın insanlığın duymadığı, insanlığın sessiz kaldığı ama devlet büyüklerimizin, ülkemizin ve STK'larımızın bu duyarlılığıyla Halep asla ve asla yalnız olmayacaktır. İnşallah bu soğuk kış gününde göndereceğimiz yardımlarla acıları bir nebzede olsun azaltmış olacağız. Halep için Uzat Elini kampanyamız 3 ay boyunca devam edecektir" diye konuştu.

Suriye'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu kampanyanın başlatıldığına işaret eden TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal ise, şöyle konuştu: "Suriye'de insanlık dramının yaşandığı ilk günden beri Beşir Derneği, TÜMSİAD ve Semerkand Vakfı öncülüğünde sürdürülen insani yardım faaliyetleri Türkiye genelinde devam ediyor. Aydın'da da Suriye'deki kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlattık. Topladığımız bu yardımlar bir nebze olsun karınca misali bir umut olur, umut ışığı olur. İnşallah ümmeti Muhammed'in refahına vesile olur, bu yaşananlar son bulur. Bizler her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz"
(MB-Y)

28.12.2016 16:35:26 TSI
NNNN

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