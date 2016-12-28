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Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım:

- "Eğitimde daha iyi olmak zorundayız"



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Yıldırım, eğitim konusunun kendisinin önceliği olduğunu belirterek, "Eğitimde daha iyi olma zorundayız" dedi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, şube müdürleri ve okul müdürlerini makamında kabul eden Kaymakam Yıldırım, Samsat ilçesinde göreve başlamadan önce eğitim alanında olumlu şeylerin yaşandığını duyduğunu ifada ederek, bundan sonra da daha fazla azim ve gayret göstererek iyi bir noktaya gelmek için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti. Kaymakam Yıldırım, "Kavganın yerine barışın, sefaletin yerine refahın, sömürgeciliğin yerine paylaşım ve özgürlüğün temin edilmesi ancak eğitimle mümkün olabilecektir. İnsan haklarına dayalı demokrasinin egemen olduğu çağdaş bir dünya içerisinde en güzel yere gelebilmemiz şüphesiz eğitimle mümkündür. Çağımızda artık eğitim, okur-yazar olmak anlamında gelmemektedir. Eğitim, bilgi toplumu olmak ve diğer toplumları etkileyerek fikir empoze edebilmektir. İşte böyle bir perspektifte eğitime en fazla yatırım yapmak ve eğitilmiş insan gücünü arttırmak ana görevimiz olmalıdır. Okul, aile, öğrenci üçgeni arasındaki iletişimin daha sıkı tutularak çalışmalarımızı sürdürmeli ve ilçemizdeki eğitim çıtasını biraz daha yükseltmeliyiz. Göreve başlamadan önce eğitimde ilerlemeler kat edildiğini öğrenmiştim. İnanıyorum ki, bundan sonra da daha fazla azim ve gayret göstererek hedeflerimizi yakalamaya çalışacağız. İdare olarak bize düzen görev her ne olursa olsun, bütün imkanlarımızı kullanacağız" şeklinde konuştu.

(FÇ-SD-Y)



28.12.2016 16:42:44 TSI

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