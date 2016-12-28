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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'a 5 milyon 500 bin Nefes Kredisi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:40
Kahramanmaraş'a 5 milyon 500 bin Nefes Kredisi
Kahramanmaraş'a 5 milyon 500 bin Nefes Kredisi
- Nefes Kredisi tanıtım toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve yüksek faiz baskısını azaltmak için oda ve borsaların katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde tertiplenen Nefes Kredisi toplantısı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) yapıldı. Toplantıda, yapılan düzenleme kapsamında Kahramanmaraş'a 5 milyon 500 bin TL Nefes Kredisi kullandırılacağı açıklandı.
Toplantıya Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, KMTSO Başkan Yardımcısı Akif Gölcü, Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ökkeş Karayağlı, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özdal, Sıddık Ciğer, Furkan Beyazıt, Fevzi Gerger, KGF Kahramanmaraş Müdürü Hüseyin Karakozak ve banka yetkilileri katıldı.
Nefes Kredisi adı altında yeni bir finansal kaynak oluşturulacağını söyleyen KMTSO Başkanı Serdar Zabun,"Kredinin faydalı olacağını, bunun olumlu yansımasını en kısa zamanda görülecektir. Kredinin kullanımı ise vadesi 12 ay, ödeme şekli aylık eşit taksit, brüt faiz oranı aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90, kredi azami limiti 100 Bin TL'dir. Kullanım, her üye 1 kez yararlanabilecektir" diye konuştu.
Yapılan düzenleme ile Kahramanmaraş'ta 5 milyon 500 bin TL Nefes Kredisi kullanımı sağlanacağına da vurgu yapan Zabun şunları kaydetti:
"Yakın tarihte KMTSO olarak yeni bir para aktarımı daha sağlayacağız. Bunun miktarını da yılbaşından sonra açıklayacağız. Sağlanan bu finansman ile KOBİ'lerimiz azami ölçüde faydalanarak, ülkesine ve şehrine yatırım olarak geri dönüş sağlayacaktır. Finansmandan yararlanmak için gerekli şartlardan biri de, yıllık cirosu 40 Milyon TL'nin altında olan ve çalışan sayısı 250'den az olan her sektördeki firmalar yararlanabiliyor. Kredinin masraf kısmında ise küçük bir meblağ söz konusu, 250 TL kadar. Krediye kefalet ise Kredi Garanti Fonu (KGF) KOBİ'lere yüzde 85 oranında kefalet sağlayacaktır."
Nefes Kredisinin çok kısa bir süre önce TOBB, KGF, Denizbank ve Ziraat bankası işbirliği ile hayata geçirilen bir proje olduğunu belirten Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, şöyle devam etti:
"Gerek dünya gerek ise ülkemizi zor bir konjonktürden geçiyor. Zor dönemlerde özellikle KOBİ'lerin finansmanına erişimi bir miktar zorlaşıyor. Buna paralel olarak ta bu dönemde maliyet ister istemez piyasalardaki tedirginliğe bağlı olarak bir miktar yukarıya çıkıyor. KOBİ'lerin gelişmesi amacıyla Nefes Kredisi Başbakanımızın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de birleştirici unsur olması ile hayata geçti. Kredi başvuruları 12 ay vadeli, yıllık 9.90 faiz oranı, aylık 0.83 faiz oranıyla kullanılıyor. Oldukça cazip bir kredidir. Şu anda mevduat faizlerinin yüzde 11 ve 12'lerde olduğunu düşünürsek gerçekten üyelere çok ciddi bir finansman desteği ucuz maliyetli olarak sağlanıyor. Bunun da piyasalarda olumlu yansımalarının olacağını tahmin ediyoruz. Odalarımız ve bankalar bu projeye katkı sağlıyor. Bizler düşük faizli kredi imkanları ile bunu desteklemeye çalışıyoruz. Odalarımızın kendi tasarrufların da bulunan mevduatları, protokol gereği imzalanan 2 bankanın yatırmak suretiyle projeye katkı sağlıyorlar. Odalarımızın yatırdığı tutarın 10 katı kadar krediyi KOBİ'lerimizin üyelerine sunma imkanı sağlıyoruz.Özellikle bu segmentte KOBİ'lerde son derece olumlu katkılar sağlayacağını tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle 3.5 Milyon TL kredi kullanımı söz konusu Kahramanmaraş merkezde. İlçeleri de dahil ettiğimiz zaman 6 veya 7 milyon TL civarında finansmandan bahsetmemiz mümkün. Projenin başındayız, bu projede toplam Türkiye geneli kullanılacak para 5 milyar TL."
(CGR-Y)

28.12.2016 16:41:45 TSI
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