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Osmaniye kız öğrenci yurdunda dart müsabakaları yapıldı

- Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdunda dart müsabakaları yapıldı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdunda dart müsabakaları yapıldı.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Yurt Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları KYK Müdürü Oğuzhan Çetin, KYK Kız Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz ve Dart Hakemleri tarafından verildi.

Müsabakada dereceye giren sporcular ise şöyle:

"Ayşe Yılmaz 1.ci, Ece Hanım Harzan 2.ci, Zozan Uçar 3.cü, Zeynep Sarıkaya 4.cü"

(KSM-Y)



28.12.2016 16:48:08 TSI

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