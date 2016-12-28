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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın AK Parti Kuyucak ve Karacasu'da muhtar ve STK'larla buluştu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:47
Aydın AK Parti Kuyucak ve Karacasu'da muhtar ve STK'larla buluştu
Aydın AK Parti Kuyucak ve Karacasu'da muhtar ve STK'larla buluştu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Teşkilatı, Karacasu ve Kuyucak ilçelerinde ilçe sivil toplu kuruluşları ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, AK Parti Karacasu ilçe Başkanı Fuat Meriç ve AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Mehmet Emin Sayar, Aydın'da görev yapan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Karacasu ve Kuyucak muhtarları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri söz alarak mahallelerindeki sorunlarını ve dileklerini milletvekilleri ile paylaşarak temennilerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, geçen haftalarda Bozdoğan, Çine, Kuşadası, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde STK ve muhtarla aynı şekilde gerçekleşen buluşmaların önümüzdeki günlerde Aydın'ın tüm ilçelerinde de aynı şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi. Özmen; AK Parti Aydın Teşkilatı olarak gerçekleştirdikleri bu toplantıların amacının bölgeyi en iyi tanıyan ve sorunları objektif şekilde gözlemleyebilen muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ile daire müdürleri ve teşkilat mensuplarını bir araya getirerek sorunların en iyi şekilde tespit edilmesi, vatandaşın istek ve taleplerinin birinci elden dinlenilmesi, sorunların çözüme ulaştırılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi olduğunu ifade etti. Özmen, "AK Parti'nin kuruluşundan bu yana öncelik amacı olan halka hizmetin ilimizde en iyi şekilde yapılması ve Aydınlı hemşerilerimizin hükümetteki sesi olmayı amaçlayan çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek" dedi.

Toplantıda AK Parti Aydım milletvekilleri tarafından Aydın ili ve ilçeler için yapılan ve de yapılacak hizmetler ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler verildi.
(MB-Y)

28.12.2016 16:51:17 TSI
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