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Mudanya'dan Ağrı'ya sıcak yardım eli



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yardımsever kadınlar tarafından örülen atkı ve bereler, Ağrı ve Ardahan'daki köy okullarına gönderildi.

Yardım Sevenler Derneği üyesi kadınlar, "Sevgimizi ilmek ilmek örüyoruz" adını verdikleri kampanyayla ördükleri 6 koli atkı ve bere ile 150 çorap ve eldiveni, Ağrı ve Ardahan'da köy okullarında okuyan çocuklara gönderdi. Nako firmasından aldıkları yünlerle ördükleri onlarca atkı ve bereleri içlerine sevgi notları yazarak paketlediklerini belirten Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, kampanyaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. "Çocukları sevgimizle sarıp ısıttık" diyen Uzer, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kış şartlarının zorluğunu bilerek, oradaki köy okullarındaki çocuklara küçük bir yardımda bulunmak istedik" diye konuştu.

(HK-MŞ)



28.12.2016 16:52:21 TSI

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