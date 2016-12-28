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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Eleşkirt'ten Halep'e yardım

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:52
Eleşkirt'ten Halep'e yardım
Eleşkirt'ten Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

Necmettin Eroğlu
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının öncülüğünde ''Halep'te İnsanlık Ölmesin'' kampanyası başlatıldı.
Eleşkirt İlçe Müftüsü Sait Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığının "Halep'te İnsanlık Ölmesin" adı altında başlattığı kampanya kapsamında Eleşkirt halkının üzerine düşeni yaparak desteklerde bulunduğunu söyledi. Yıldız, "Müslümanlık insanlıktır. Halep'te insanlık ölmesin diyerek başlattığımız kampanyada hayırseverlerimiz gıda maddesi, giyim, mutfak eşyası, soba, boru ve kömür, battaniye, halı, hasır ve un yardımında bulunarak bir tır ve bir kamyon dolusu yardımlarımızı Suriye'ye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesine teslim ettik. Ağrı merkez ve diğer ilçelerdeki yardımlarla birlikte Suriye'ye gönderilecek. Halep'teki Müslüman kardeşlerine destek olmak için yardımlarda bulunan esnaf, öğretmen, imam, öğrenci ve bütün ilçe halkımıza teşekkür ederim'' dedi.
(MSA-Y)

28.12.2016 16:54:02 TSI
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