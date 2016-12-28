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Anaokuluna klima desteği



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından Gölbaşı Anaokuluna klima yardımı yapıldı.

Gölbaşı Anaokuluna yapılan klima yardımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Parmaksız, "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Bizler küçük de olsa maddi yardımlarımızı okullarda okuyan öğrencilere yaparak ilçemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Okul Müdürü Buket Hayber ise eğitime sağlamış oldukları katkılardan dolayı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Parmaksız'a teşekkür etti.

(KA-SD-Y)



28.12.2016 16:57:00 TSI

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