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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yunusemre'de 2017 proje yılı olacak

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:53
Yunusemre'de 2017 proje yılı olacak
Yunusemre'de 2017 proje yılı olacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Kadın istihdamına yönelik yeni projeler için düğmeye basan Yunusemre Belediyesi, 2017 yılında da sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratacak.
Sosyal projelerine 2017 yılında hız vermeye hazırlanan Yunusemre Belediyesi, kadınlara yönelik yeni projeler için çalışma yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin görevlendirmesiyle Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Başkentten güzel haberlerle döndü. Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel ile birlikte ilgili bakanlıklarla görüşen Başkan Yardımcısı Uygur, Ankara temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Uygur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden olumlu sonuçlarla döndük. İlk olarak Sağlık Bakanlığı Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Evren Algın Yapar'ı makamında ziyaret ederek, bayanların ekonomiye katkılarını sağlayacak projelerimiz konusunda destek istedik. Kadınlara maddi yönden de destek olabilecek projelerin hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların yapılması yönünde bakanlıkla birlikte girişimlerde bulunacağız. Yine görüşmelerimiz kapsamında ekonomiye can suyu vermek ve kadınlarımızın işsahibi olması amacıyla mikrokredi noktasında temaslarda bulunduk. Hanım lokallerinde el becerilerini geliştirip belirli bir seviyeye gelmiş ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle becerilerini kullanamayan bayanların mikrokredi imkanıyla iş sahibi olmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.
Uluslararası Yunus Emre Günleri ve Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin gelecek yıllarda daha geniş bir şekilde gerçekleştirilmesi için temaslarda bulunduklarını anlatan Uygur, Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Vural ile bir araya geldiklerini söyledi. Şule Uygur, "Görüşmelerimizde Uluslararası Yunus Emre Günleri ve Yuntdağ Geleneksel Yağlı Güreş Festivali hakkında bilgiler aktardık. Kültür Bakanlığı'nın bu etkinliklere desteğini talep ettik. Ayrıca yöresel kıyafetlerden oluşan ve belediyemiz tarafından kültür hayatımıza kazandırılmak istenen geleneksel kıyafet kolleksiyonumuz konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliğini ziyaret ederek belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Yunus Emre Günleri ve Geleneksel Yuntdağ Yağlı Güreş Festivali projelerini Başbakanlık katkılarıyla da güçlendirmek noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Müdürü Babür Turna'yı da makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde kendilerine, Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliğinin daha da güçlenmesi ve zenginleştirilmesi açısından işbirliği taleplerimizi ilettik. Her yıl etkinliğin bir ayağını farklı bir soydaş ve akraba ülkede yapmak noktasında fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
Ankara'daki temasların oldukça olumlu geçtiğini kaydeden Şule Uygur, "Özellikle Yunus Emre Günleri etkinliklerimizden çok etkilendiler. Ankara temaslarımızda Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ve Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi'ye yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ciddi bir teveccüh oluştuğunu gördük" dedi.
(AY-Y)

28.12.2016 16:57:25 TSI
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