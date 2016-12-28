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İzmit'te Halep için toplanan yardımlar yola çıktı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Kızılay Kocaeli Şubesi ortaklığında Halep için toplanan yardımlar yola çıktı.

Gıda ve kışlık malzemelerden oluşan 3 TIR dolusu yardımlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek'in de katıldığı törenle Halep'e gönderildi. İnterteks alanındaki yardım Tır'larını uğurlama töreninde Sumotaş Yönetim Kurulu Başkanı M. Mehmet Top ile Kartepe Kızılay Şube Başkanı Osman Kocaman da hazır bulundu.

Yardım malzemelerinin gönderilmesi sırasında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Dünyanın neresinde yardıma muhtaç kimse varsa Türkiye olarak hemen yardım elimizi oraya uzatıyoruz. Ne yazık ki, dünyadaki en büyük zulüm ve ölümler hep Müslüman ülkelerinde oluyor. Türkiye olarak, her zaman mazlumun ve yardıma ihtiyacı olanın yanında olup onlara kol kanat geriyoruz. Ülkemizde halen 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Kendilerini medeni olarak gören sözde Avrupa ülkeleri birkaç mülteciye bakamazken Türkiye olarak biz, milyonlarca insana kucak açıyoruz. Bunu da inancımız ve insanlığın gereği yapıyoruz. Halep'te de on binlerce insan evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Türk milleti olarak Halepli kardeşlerimize de bu zor günlerinde destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İG-İÇ)



28.12.2016 16:58:26 TSI

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