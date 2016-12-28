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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GAÜN'de "Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku" konferansı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:58
GAÜN'de "Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku" konferansı
GAÜN'de "Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku" konferansı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen "Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku" konferansı Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirildi.
Savunma Sanayi ve Güvenlik Hukuku Uzmanı Şafak Herdem, bu konuda farkındalığın kamuda, özelde, toplumun her kesiminde ortaya çıkmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bilgi çağında ve ekonominin artık suçların anonim olduğu bir dönemde olduğumuzu hatırlatan Herdem, bu suçların artık satın alınabildiğini, terörlerin bu suçlar üzerinden finanse edilip yürütülebildiğini söyledi.
Kişiye gelen e-postanın gerçekten kendi bankasından mı veya doğru yerden gelip gelmediğini bilmesinin önemini vurgulayan Herdem, "Bilmediği veya sahte yazılımlar kullanmaması, düzenli olarak güncelleme yapması ve kendisinin ihtiyacından fazla bir bilgiyi paylaşmaması lazım. Çünkü bilgiyi veren sizsiniz. Bilgiyi verdiğiniz mecraların, o yazılımların sahipleri başkaları ve siz oralarda oluşturulan gizlilik politikalarına uymak zorundasınız. Şirketler kendi politikalarını koyuyorlar. Dolayısıyla bilgi ne kadar çoksa siber alanda suç potansiyeli o kadar çok artıyor" şeklinde konuştu.
Siber Güvenlik Uzmanı Burak Çifter, konuşmasında gelişmiş siber tehditleri, ülke seviyesinde saldırıları, kompleks siber saldırıları, casus yazılımların sistemlere nasıl yerleştiğini ve birkaç örnekle de ülkeler arası siber savaşta neler gerçekleştiği hakkında bilgi verdi. Siber güvenliğin milli güvenlik sorunu haline gelmeye başladığını aktaran Çifter, bu çerçevede siber güvenliğin ve anayurt güvenliğinin iç içe geçmiş durumda olduğunu ifade etti. Çifter, yaşadığımız konvansiyonel tehditlerin siber güvenlikle de bir arada olduğunu, bununla ilgili hukuki hem milli hem uluslararası anlamda mevzuatta yaşanan sorunlar, düzenlemeler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Kişilerin bu gibi durumlarla karşılaşmadan önce öncelikle bilinçlenmeleri gerektiğini kaydeden Çifter, hayatlarının her yerinde bilgisayarlarında, evlerinde, kişisel kullanımlarında yaptıkları işle ilgili mutlaka teknolojinin olduğunu ve ürettikleri her türlü kritik bilginin çalınabilineceğini belirtti. Çifter, "Bu bilgilerin imha edilebileceğini veya başkası için kullanılabileceğini farkına vararak bu konu hakkında genel kültür edinmeleri lazım. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında adli merciler var fakat bunu olmadan önce, kaza yaşamadan önce tedbiri almaları gerekir. Kullandıkları kişisel e-posta hesaplarına gelen sahte e-postaları ayırt edebilecek kadar dikkat etmeleri lazım. Öğrencilerin, akademisyenlerin, kurumların herkesin mutlaka düzenli yedeklerini almaları ve tek bir sisteme değil iki, üç ayrı yedek almalarında fayda var" diye konuştu.
Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından Savunma Sanayi ve Güvenlik Hukuku Uzmanı Şafak Herdem ile Siber Güvenlik Uzmanı Burak Çifter'e günün anısına hediye takdim edildi.
Konferansa, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Burhan Akyılmaz, Mehmet Ali Eminoğlu, akademik idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
(BRN-Y)

28.12.2016 17:01:58 TSI
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