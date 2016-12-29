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TÜGVA'dan El Bab Gazisine ziyaret



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MANİSA (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Emanet ve Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal ve yönetimi ile beraber Manisa'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da yaralanan ve MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi gören Uzman Çavuş Ali Temel'i ziyaret eden TÜGVA yönetimi sonrasında Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerini ziyaret ederek verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Emanet ve Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa İl Temsilciliği'nin misafiri oldu. Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren ekip ilk olarak Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da DAEŞ saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel ve ailesini tedavi gördüğü MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin ve bölgenin operasyona katılan askerlerimize güveninin tam olduğunu söyleyen Başkan Emanet, Türkiye'nin bu zorlu süreçten daha güçlü çıkacağını ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünya çapında terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele eder hale geldiğini söyleyen Başkan Emanet, Türkiye'nin yarınlarının dününden ve bugününden daha aydınlık olacağını söyledi. Gazi Ali Temel ve ailesinin bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanlarında olduklarının bilinmesini isteyen Başkan Emanet, Temel'e acil şifalar diledi.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal ve yönetim kurulu ile beraber Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i de ziyaret eden TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve Başkan Yardımcısı Rabiya Kazak her iki başkana da vakfın Manisa'daki yapılanma sürecinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

(SC-Y)



29.12.2016 14:32:59 TSI

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