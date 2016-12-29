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Elazığ'da yangın kısa sürede söndürüldü



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da üniversite öğrencilerinin kaldığı evde bilgisayar veya şarj cihazından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Merkez Üniversite Mahallesi Efeoğlu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde kalan üniversite öğrencilerinin mutfakta kahvaltı yaptığı sırada, odada patlama sesi gelmesiyle birlikte yangın çıktı. Dışarı kaçan öğrenciler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasar meydana gelen evde bulunan tavşan da sağ kurtarılırken, yangının bilgisayar veya cep telefonu şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(YÖ-MP-Y)



29.12.2016 14:34:38 TSI

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