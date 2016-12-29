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Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Halep için büyük yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Halep için düzenlenecek yardım kampanyası öncesi tüm siyasi parti, STK yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantı organize edildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Halep için 10 gün sürecek bir yardım kampanyası başlattı.

Anadolu Otel'de düzenlenen 'Halep'e elini uzat' yardım kampanyasının startının verildiği etkinliğe, Kdz Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, TSO Başkanı Yaşar Tetiker, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, MHP İlçe Başkanı Talat Şeker, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, ilçedeki çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu başkanları, iş dünyası, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kdz Ereğli Müftülüğü Din Görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Karadeniz Ereğli Müftü Vekili İzzettin Aşan eşliğinde dua edildi ve ardından Suriye'de ve Halep'te yaşanan acıları yansıtan bir sine vizyon gösteriminde bulunuldu.

Uysal "Halep'e duyarsız kalamayız"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Halep'in Osmanlı'nın gözbebeği şehirlerden biri olduğunu ve burada acı, ızdırap ve dram yaşandığını söyledi. Batı ülkelerinin Suriye'de yaşanan dramı görmezden geldiğini ifade eden Uysal şunları söyledi; "Küresel ısınma, canlı türleri, bitkiler gibi konularda hassas davranıp milyarlarca liralık fonlar ayıranlar bu insanlık dramı karşısında kıllarını kıpırdatmadılar. Bu insanoğlunun acı bir gerçeği. Bizler Halep'e yardım elini uzatmamız lazım. Çünkü Türkiye tarihi boyunca her zaman Filistin'in, Arakan'ın Suriye'nin, Irak'ın, mazlum ve mağdurların her zaman yanında olmuştur. Orada savaşın bitmesi, yardımların bölgeye ulaştırılması ve kalıcı barışın tesisi için başta cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda gayretlerini gösteriyor. Bizler de Ereğli Belediyesi olarak duyarsız kalamazdık. Görevimizi yaptık. Bu salon da tıklım tıklım dolu. Sizlerle gurur duyuyorum. Bu fotoğraf, ülkemizin çoğu ilçesinde yoktur. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Yardımlarınız da çok güzel devam edecek. Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, anlamak yok çocuğum anlar gibi olmak var, akıl için son tavır, saçlarını yolmak var. Saçımızı başımızı yolmak zorunda kalmadan bu sorunu, bu acıya, ızdıraba el atmamız lazım. Çünkü Halep medeniyet, dünyanın mirası. Buna gözümüzü yumarsak, dünya mirasını reddetmiş oluruz. Bizim böyle bir hakkımız yok. Buna duyarsız kalamayız."

Türkçede 'Halep oradaysa, arşın burada' diye bir atasözü bulunduğunu hatırlatan Uysal, "bizim insanlığımız arşınla ölçülmeden hepinizi yardım elini uzatmaya davet ediyorum." dedi.

Madenoğlu "Ereğli halkımız Halep için yardıma koşacaktır"

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise yaptığı konuşmada, Türk milletinin Osmanlı döneminden itibaren içinde bulunduğumuz ana kadar tüm mazlum, mağdur ve mahrum insan ve milletlere yardım eden necip ve aziz bir millet olduğunu söyledi. Madenoğlu konuşmasında "Dünyanın neresinde olursa olsun mağdurlara yardım eden bu millettir. Müslüman kanı aktığı, Müslümanın Müslüman kanını akıttığı Suriye'de Halep, Suriye'nin ikinci büyük şehri maalesef Müslüman idareciler tarafından yakıldı yıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümetimiz, dünyada sözünü geçirterek oradan 35-40 bin civarında Halepli kardeşimizin Türkiye'ye yakın yere gelmesini, orada barış içinde kamplarda yaşamasını sağladı. Bu insanlarımızın yardıma ihtiyacı var. Listede yazılı olan veya olmayan bütün tüketim maddelerine ihtiyacı var. Belediyemiz bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak Ereğli halkımız olarak sizlerin yardımına ihtiyaç olduğunu ve Halep'e göndermek için gayret sarf ettiğini göstermiş bulunuyor. Yardımsever milletimizin fertlerinin yaşadığı Ereğli halkımız da hiç şüphesiz böyle mağdur insanlara yardıma koşmaktadır. Geçen Cuma günü camilerimizde Halep için yardım toplandı. Bütün camilerimizde başka ihtiyaçlar için normalde 13-14 bin lira yardım toplanır. Halep denince bunun beş altı misline çıkaracak şekilde bir yardım toplanmasına vesile oldunuz. Bu gerçekten halkımız için gurur vericidir. Belediyemizin düzenlediği kampanyanın da arzu edilenin üzerinde bir netice vereceğine inancım tam." dedi.

Çaturoğlu "Belediye başkanımızı tebrik ediyorum"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'da Batı'nın doğu'da İslam coğrafyasında yaşanan acılara duyarsız olduğunu anlattı. Türk emniyet güçlerinin yurt içi ve dışında ölümüne bir savaş verdiğini belirten Çaturoğlu, "Zafer yine Türk Milletinin olacak kimsenin kuşkusu olmasın. Halep için buradayız, biz Halep ile ilgili TBMM'de bir kampanya yaptık. Gönlümüzden koptuğunca katkı verdik. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu kampanyaya destek olalım. Burada olan, olmayan tüm arkadaşların ayni nakdi destek vermesini bekliyorum. Ereğli'ye yakışanı yapalım. Veren el alan elden üstündür prensibi içinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Orada acılar dinmez ama bunun dinmesine bir nebze de olsa katkı verebilirsek mutlu olalım" şeklinde konuştu.

Yardım masası kuruldu

Konuşmaların ardından salonda kurulan yardım masasında ilk yardımlar kabul edilmeye başlandı. Kampanya kapsamında belediye tarafından hazırlanan ayni yardım listesinde, sünger yatak, battaniye, hasır sergi, çadır, çocuk bezi ve ıslak mendil, kadın pedi, çocuk maması, çocuk bisküvisi, çocuklar için çikolata, kek, meyve suyu., konserve çeşitleri, pirinç, bulgur gibi baklagiller, peynir ve reçel çeşitleri, su, tencere, tava, bardak çatal kaşık gibi ihtiyaç maddeleri sıralandı. Devam eden kampanya hakkında bilgi almak için Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü'nün 333 13 41/42/43 numaralı telefonları aranabilecek.

Nakdi yardımlar ise Vakıflar Bankası'nın TR30 0001 5001 5800 7305 3485 68 İban numaralı hesabına yapılabilecek. Kampanya, 6 Ocak Cuma günü sona erecek ve toplanan yardımlar Kdz.Ereğli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi Halep'lilere ulaştırılacak.

(VK-İÇ)



29.12.2016 14:35:42 TSI

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