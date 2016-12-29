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Turgutlu mezarlığına parke taşı döşendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ebedi istirahatgahlarda sürdürdüğü çalışmalar ile vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesi yeni mezarlık yoluna da kilit parke taşı döşendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi yeni mezarlık yolunda kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdi. Yol yenilendi ve kış mevsiminde yağışların ortaya çıkarabileceği olumsuzlukların önüne geçildi. Turgutlulu vatandaşlar, yenilenen yol sayesinde ebediyete intikal eden yakınlarını gönül rahatlığı içerisinde ziyaret edebilecek. Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, il genelindeki mezarlıklarda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda mezarlıkların şartlarını iyileştirmek için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi.

(SC-Y)



29.12.2016 14:35:44 TSI

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