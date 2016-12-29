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Manisa'da karla mücadele sürüyor



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MANİSA (İHA) - Manisa genelinde kendini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 17 ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da özellikle yüksek bölgelerde kendisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 13 greyder, 6 kar küreme, tuz serici iş makinaları ile teyakkuzda bekleyen ekipler, yağışın etkisini gösterdiği 80 mahalle yolunda yol açma ve tuzlama çalışmasını tamamladıklarını belirttiler.

Ekipler teyakkuz halinde

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Şube Müdürü Fevzi Demir, "Manisa genelinde etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde ekiplerimiz, bölgelerde hazır bekliyordu. Kar yağışının etkisini göstermesinin ardından Kırkağaç, Akhisar, Soma, Gördes, Selendi, Kula, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde 13 greyder, 6 kar küreme, tuz serici iş makinalarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

AFAD ve 112 Acil ekipleriyle birlikte koordineli çalışıldığını da vurgulayan Demir, "Hastaya müdahaleye giden AFAD ve 112 acil ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalmış, ekiplerimizin çalışmalarıyla yol açılarak, vatandaşımız hastaneye götürülmüştür. Ayrıca herhangi bir sıkıntı ya da olumsuz durumda vatandaşlarımız, 444 99 45 - 231 45 80 numaralı telefondan Yol Şube Müdürlüğü ekiplerimize ulaşabilirler" diye konuştu.

(SC-Y)



29.12.2016 14:38:34 TSI

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