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MASMEK kurslarına büyük ilgi



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MANİSA (İHA) - İşsizlik sorununa karşı çözüm üretmek amacıyla MEB onaylı sertifika kursları veren MASMEK, güz dönemi derslerini sürdürüyor. Kursiyerler, Hasta Kayıt-Kabul, İngilizce, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Diksiyon ve Hızlı F Klavye kurslarıyla kendilerini geliştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MASMEK, açtığı kurslarla Manisalıların kendilerini geliştirmeleri ve belli konularda uzmanlaşmalarına destek oluyor. Bu kapsamda Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezinde verilen MASMEK kursları yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, hasta kayıt ve kabul, İngilizce, bilgisayar destekli muhasebe, diksiyon ve hızlı f klavye kurslarıyla, sahibi olmak istedikleri meslek dallarında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. 8 hafta süren eğitim sonunda kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların sahibi oluyor. Kursiyerler, düzenlenen kursların kişisel eğitim ve becerilerini geliştirdiğini ve haftalar ilerledikçe kendilerini daha donanımlı hissettiklerini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Diksiyon kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Nefes güçlendirme, anlaşılır şekilde ses çıkarma, heceleri doğru vurgulayabilme, düzgün cümle kurma, cümleleri vücut diliyle destekleme ve etkili konuşma planı yapabilme yeteneğini geliştiren diksiyon kursunda da sınav yapıldı. Kursiyerler, edindikleri bilgileri kullanarak, doğru ve etkili şekilde şiirler okudu.

MASMEK Kurs Planlama Birimi Sorumluları, güz dönemi kurslarında sona yaklaşıldığını dile getirdi ve yeni kurs döneminin planlarını yaptıklarını aktardı.

(SC-Y)



29.12.2016 14:42:08 TSI

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