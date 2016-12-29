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Başhekim Dost 2016 yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, basın mensupları ile bir araya gelerek 2016 yılını değerlendirdi.

Hastane toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına, Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, Hastane Müdürü İlhan Aslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Celalettin İnal, Müdür Yardımcısı Özlem Halvacı ve basın mensupları katıldı.

Basın mensupları ile sıklıkla bir araya gelmek istediğini ifade eden Hastane Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, Kahta Devlet Hastanesi olarak göreve geldiği günden bu yana tüm çalışma arkadaşları ile birlikte nasıl bir yol aldığını anlattı.

Başhekim Dost, "Bugün 2016 yılsonu değerlendirmesini yapmak üzere buradayız. Kahta Devlet Hastanesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte planlı bir şekilde çok verimli iki yıl geçirdik.

Hemşire sayımız ilk göreve geldiğimiz günden bu yana yüzde 35 oranında artış göstermiştir. Hekim sayımızda da keza yine yüzde 27 oranında bir artış olmuştur. İlk geldiğimizde hastalarımıza 7 Diş Hekimi ile hizmet vermekteydik. 2016 yılı içerisinde 15 Hekim ile güçlü bir takviye yaptık. Genel Cerrahi Uzman sayımızı 3'e çıkardık. 2 olan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı sayımızı 5'e, 2 olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı sayımızı 2016 sene içerisinde 4'e sonrasında bir hekimimizin yan dalı kazanması ile 3' düştü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tüm Türkiye de olduğu gibi, Adıyaman'da da biraz sıkıntılı. Bu sıkıntıların giderilmesine yönelik hükumetimiz çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Devlet Hastanelerinde uzman hekimlerin kalıcılığına yönelik özendirici çalışmalar yapılıyor. Bununla birlikte özel hastanelerin kontenjan sınırlaması üzerine çalışmalar yapılıyor, ayrıca özel hastaneler için yasal düzenlemeler yapılıyor. Buna rağmen yine de yeterli sayıda uzman hekim bulmakta güçlük çekiyoruz. Ülkemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bölümünde mezun olan hekim sayımız sıkıntılı olmasına rağmen hastanemizde 3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. PDC'de bizim için ayrılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı kontenjan sayısı 5'e yükseltilmiştir. Milletvekillerimiz ile bu konuda istişare içerisindeyiz. Atama dönemlerinde il ve ilçelere düzenli olarak atamalar yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda önümüzdeki dönemde bizim talebimizi de karşılayacaklar. En azından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4' yükseltebilirsek hem hastalarımız hem de polikliniklerimiz ciddi anlamda rahatlayacaktır. Bakanlığımıza hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin arttırılmasını konusunda talebimizi ilettik.

Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2017 yılındaki temel hedefimiz, fiziki iyileştirmeleri yapmak ve sağlık hizmeti kalitesini çok daha iyi seviyelere yükseltmektir. Bunlarla birlikte, yönetimin en başı ben dahil olmak üzere, tüm hastane personellerimize varsa yanlışlarımızı düzeltmeye yönelik eğitim planlaması yapacağız" şeklinde konuştu

(HT-BRN-Y)



29.12.2016 14:44:46 TSI

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