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Büyükşehirin Kula personeline iletişim eğitimi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Kula Belediyesi ve Kula Koordinasyon İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli personele 'Personel motivasyonu, Ekip çalışması, İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi' konularında eğitim verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personeline eğitim vererek vatandaşlara en iyi hizmetin ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Kula Belediyesi ve Kula Koordinasyon İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli personele eğitim verildi. Eğitime Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz da katıldı.

Personel motivasyonu, Ekip çalışması, İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi konularında bilgilerin aktarıldığı eğitimde yaklaşık 200 personel yer aldı. Eğitim de konuşan Muzaffer Şaşmaz, "Eğitimlerimiz ilçelerimizde yoğun olarak devam etmektedir. Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün selamlarını iletiyorum. Belediye personeli olarak halkımızın hizmetindeyiz. Hizmetlerimizi hem nicelik hem de nitelik açısından yükseltmek için personelimizi motive etmek, belediye personelinin vatandaşla iletişim kurarken dikkat etmesi gereken hususlar konusunda onlara rehberlik etmek istiyoruz. İyi bilinmelidir ki, bizler vatandaşın mutluluğu ve hayatını kolaylaştırmak için varız. 2016 yılı eğitim çalışmalarının atılım yaptığı verimli bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Bu yıl 4 bin 200 personele eğitim verdik. Eğitimin ilçelere yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında 9 ilçeye ulaştık. İlçelerimizin talepleri giderek yoğunlaşıyor. Personelimizi olumlu yönde motive etmek için bütün talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. 2017 yılında tüm ilçelerimize ulaşmış olacağız." dedi.

(SC-Y)



29.12.2016 14:45:12 TSI

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