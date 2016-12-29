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Diyarbakır'da hasta çocuklara yeni yıl sürprizi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasında, hastalıkları sebebiyle yeni yılı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklara, yeni yıl kutlaması yapıldı.

Yeni yılı hastanede geçirecek olan hasta çocuklara yönelik Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nce yeni yıl kutlaması organize edildi. Doktor ve hemşirelerin refakatinde yeni yıl kutlaması için konferans salonuna getirilen çocukların yüzündeki şaşkınlık ve mutluluk dikkat çekti. Gönüllü sanatçıların konseri ile başlayan program, palyaço gösterisi, boyama etkinliğinin ardından, hasta çocukların sahneye çıkıp şarkı söylemesi ile sona erdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk kliniklerinden sorumlu başhekim yardımcısı Uzman Doktor Muhammet Asena, hastanelerin çocuklar için korkarak geleceği yer olmaması için yeni yıl organizasyonu yaptıklarını söyledi. Asena, "Bunun için sevimli hastane konsepti içerisinde bir dizi çalışmalarımız oldu. Çocuk hastalarımızın çoğu, çevre il ve ilçelerden, köylerden gelen hastalarımız. Çocuk Hastalarımız belki hayatları boyunca ilk defa bir yılbaşı kutlamasına gidiyor. Palyaço görüp, sanatçılarla çocuk şarkıları söylediler. Biz hasta çocuklarımıza sadece ilaç tedavisi değil, burada kaldıkları kısa süre içerisinde hayatlarında hiç karşılaşmadıkları belki de bir daha karşılaşmayacakları fırsatlar etkinlikler, eğitimler vermeye çalışıyoruz" dedi.

(BE-MP-Y)



29.12.2016 14:45:19 TSI

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