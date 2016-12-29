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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı Toplantısı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:44
Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı Toplantısı
Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı Toplantısı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı Toplantısı, DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü koordinesinde Trabzon ve Giresun'da gerçekleştirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı Toplantıları Trabzon ve Giresun illerinde gerçekleştirildi. Trabzon'daki toplantı DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğünde Vali Yücel Yavuz başkanlığında yapılırken, TRGEP kapsamında pilot havzalar içerisinde yer alan dereler sunum eşliğinde masaya yatırıldı. DSİ 22'nci Bölge Müdürü Mahmut Berber, taşkın hasarlarını en aza indirmek maksadıyla derelerin üstünün açılması gerektiğini belirterek, konu ile ilgili ilçe belediye başkanları, çeşitli kamu kurumlarının bölge ve şube müdürlerinin de görüşleri alındı.
Bir diğer TRGEP toplantısı ise Giresun'da gerçekleştirildi. Pilot derelerden biri olan Giresun'daki Kama Deresinde yapılan çalışmalar hakkında DSİ 22'nci Bölge Müdürü Mahmut Berber'den bilgi alan Vali Yardımcısı Recep Uzal daha sonra İnşaat Mühendisi Hüseyin Kuduban tarafından yapılan sunum üzerinde DSİ heyeti ile fikir alışverişinde bulundu.
(OK-Y)

29.12.2016 14:46:21 TSI
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