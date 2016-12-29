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GMİS; "2017 yılının barış getirmesini diliyoruz"



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir mesaj yayınlayarak, başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve Zonguldak, Karabük, Bartın halkının yeni yılını kutladı.

GMİS yönetim kurulu tarafından yayımlanan yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Zor ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bırakıyor, yeni bir yıla umutla giriyoruz. 2016 yılını; enerji kaynaklarını paylaşmayı amaçlayan güç çatışmalarıyla, bölgemizdeki birçok ülkenin içine sürüklendiği savaş ve terörle, ekonomik kriz tehditleriyle tamamlıyoruz. Ülkemizde terörün çirkin ve hain yüzünü yaşadık. 15 Temmuz'da demokrasimize kasteden darbe girişimini püskürttük. Bölge olarak 2016 yılı mücadele dolu bir yıl oldu.

Yaşananlardan dersler çıkararak, gelişmelerden yeni umutlar yaratarak geleceğe bakmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. 2016 yılında Genel Maden İşçileri Sendikası olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu'na (MTA) işçi alınması amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaların 2017 yılında olumlu sonuçlanabilmesi için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Başta iktidar partisinin siyasi kadroları olmak üzere tüm siyasetçilerimizin, Zonguldak, Bartın ve Karabük halkının desteğiyle olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası, 2017 yılında da, bir yandan kamu ve özel sektördeki Maden işçilerinin, MTA işçilerinin ve kurumlarımızın geleceklerine daha da güvenle bakabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek, öte yandan Zonguldak, bölgemiz ve ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahları için verdiği mücadeleye devam edecektir. 2017 yılında, ülke genelinde örgütlenme mücadelesine devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, TTK'da ve özel sektörde çalışan maden işçilerinin, MTA işçilerinin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın, huzurun ve hoşgörünün egemen olduğu ve olağanüstü halin son bulduğu bir Türkiye'de, savaşsız bir dünyada yaşamak umuduyla, 2017 yılının huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyoruz."

(OA-OA-Y)



29.12.2016 14:49:01 TSI

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