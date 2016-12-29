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Dursunbey'de Şiir Dinletisi



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından gerçekleşen şiir dinletisi programına Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker katıldı. Muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapan programda duygu dolu anlar yaşandı.

Dursunbey Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı muhteşem gecede şiir dinletisi programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ömer Faruk Gürsoy, İlçe Orman İşletme Müdürü Ahmet Özdemir, okul ve kurumların yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Şiir Dinletisi öncesi sahneye ilk olarak çıkan okul Müdürü Sinan Işıktaş bu anlamlı gecede kendilerini yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibi ile tüm katılımcılara teşekkür etti. Göreve geldiği ilk günlerde okullarını ziyaret eden öğrencilerin bazı taleplerini ivedilikle yerine getiren İl Milli Eğitim Müdürüne teşekkür amacı ile öğrencilerin bu geceyi hazırladığını söyleyen Işıktaş, öğrencilerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

Estetik bir dekor ve mum ışıkları ile süslenen sahnede, Birbirinden farklı şiirleri fon müzikleri eşliğinde seslendiren öğrenciler, davetlilere duygu dolu anlar yaşattılar. Bir çok dinleyici göz yaşlarına hakim olamazken öğrencileri sergilediği performans tüm salonu etkiledi. Şiir dinletisinin ardından ise İlçedeki okullarda görevli müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi programı gerçekleşti.Gecenin sonunda ise İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker sahneye çıkarak geceyi hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

(HD)



29.12.2016 14:49:48 TSI

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