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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MASKİ Türkiye'de bir ilk imza attı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:47
MASKİ Türkiye'de bir ilk imza attı
MASKİ Türkiye'de bir ilk imza attı
- MASKİ Pratiklerle işlemler daha kolay

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, 'MASKİ Pratik' uygulamasını hayata geçirdi. Vatandaşların su yükleme işlemlerini kolaylaştıran uygulama sayesinde Manisalılar, kartlı sayaçlarına su bakiye ve avans yüklemelerini şehrin farklı bölgelerinde yer alan MASKİ Pratik cihazlarından rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği uygulamalarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yazılımı ve tasarımı MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelince yapılan 'MASKİ Pratik' uygulamasıyla, kartlı sayaç kullanıcısı olan su abonelerinin yükleme yapabilmeleri için işlem merkezlerine gitme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. İlk etapta Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yer alan cihazlar sayesinde aboneler, MASKİ Pratik noktalarından kartlarına su yüklemesi yapabiliyorlar.

İstenilen yer, zaman ve miktarda yükleme kolaylığı
Haftanın 7 gün 24 saati boyunca büyük işlem kolaylığı sunan uygulamaya erişim için öncelikle "pratik.manisasu.gov.tr" adresinden TC kimlik ve abone numarasıyla sisteme giriş yapılıyor. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi internet bağlantısı yapılan her türlü cihazdan erişim imkanı sunan sistemle, basit yönergeler takip edilerek metreküp cinsi üzerinden yüklenmek istenen su miktarı giriliyor. Metreküp miktarını otomatik olarak TL cinsine çeviren sistem tarafından, son olarak ise ödeme işlemi için onay isteniyor. İşlemin tamamlanmasının ardından abone, hizmet binası ya da işlem merkezlerine gitme zorunluluğu olmaksızın, dilediği saatte kendi konumuna yakın bir noktadaki MASKİ Pratik cihazından,ön ödemeli su sayacı kartına suyunu yükleyebiliyor.

Mobil bildirimle anında bilgilendirme
Aboneler, yaptıkları yükleme işlemini SMS yoluyla da takip edebiliyorlar. İlk kullanımda aboneden cep telefonu numarasını tanımlamasını isteyen sistem, yükleme işleminin ardından otomatik olarak kullanıcıya kısa mesaj göndererek bakiye ve avans durumuna ilişkin mobil bilgilendirme sağlıyor.
Söz konusu uygulamayla aynı zamanda, ayda 2 kez avans yükleme işlemi de gerçekleştirilebiliyor. MASKİ, tüm abonelere herhangi bir ön ödeme olmaksızın, avans kredisi olarak toplamda 6 ton su yükleme fırsatı sunuyor. Avans yüklemesi sayesinde vatandaşlar, gece gündüz, hafta sonları ya da bayram tatillerinde susuz kalmadan avans bakiyelerini kullanarak, ödeme işlemini bir sonraki yüklemelerinde tamamlayabiliyorlar. Bunun yanı sıra yeni uygulama, geriye dönük su borçlarının da aynı sistem üzerinden ödenmesini mümkün kılıyor.
MASKİ Pratik cihazları birinci etapta merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerini kapsıyor. Bozköy Camii, Beyaz Fil İş Hanı, Ulupark ve Şoförler Derneği otobüs durakları ile Muradiye'de yer alan cihazlarla 7/24 işlem yapılabiliyor. Özellikle Manisalıların sıkça kullandıkları güzergahlar üzerindeki otobüs duraklarına yerleştirilen cihazlarla birlikte, yükleme işlemi için ekstra zaman ve ulaşım maliyeti ayırma mecburiyeti de son buluyor. İlklerin mimarı Cengiz Ergün'ün vermiş olduğu talimatla yeni sistem, 2017 yılı içerisinde 17 ilçe dahil olmak üzere tüm Manisa'yı kapsayacak şekilde şehrin hemen her noktasında hizmet verecek.
MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sunduğu işlem kolaylığını daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Getirilecek olan yeni düzenlemelerle birlikte karta su yükleme işlemi, anlaşmalı bankalar aracılığıyla belirlenen tarihlerde otomatik ödeme talimatı verilerek de yapılabilecek.
(SC-Y)

29.12.2016 14:50:11 TSI
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