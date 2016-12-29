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Başkan yardımcısı odasını çiçek bahçesine çevirdi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2 ay önce belediye başkan yardımcılığına atanan Belediye Meclis Üyesi Cemil Bahadır, odasını çiçek bahçesine çevirdi. Dostlarının kendisine getirdiği çiçekleri odasının değişik yerlerine koyan Bahadır, çiçekleri çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye' de yaklaşık iki ay önce Başkan Necdet Uysal tarafından başkan yardımcılığına getirilen deneyimli siyasetçi Cemil Bahadır'ın yeşil tutkusu takdir topladı. Kendisini tebrik için gelenlerin getirdiği değişik çiçekleri odasının her tarafına yerleştiren Cemil Bahadır, " Gelen dostlarımız çok sayıda çiçek getirdi. Bunların bir kısmını belediyedeki daire müdürlerine dağıttım. Bir bölümünü de odamın değişik yerlerine yerleştirdim. Doğa hayranıyım. Yeşili ve çiçekleri çok seviyorum. İlçemizde yüksek katlı binalar yapılarak yeşil alanların artırılmasından yanayım. Herkes elinden geldiğince yeşile katkıda bulunmalı" dedi.

(FT-



29.12.2016 14:51:25 TSI

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