30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ılbaşında polis 24 saat görevinin başında olacak

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:50
ılbaşında polis 24 saat görevinin başında olacak
Yılbaşında polis 24 saat görevinin başında olacak

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, kentte vatandaşların yeni yıla huzurla girmeleri için 24 saat görev başında olacaklarını kaydetti.
Şen yaptığı açıklamada, vatandaşların yılbaşında her türlü asayiş, trafik ve güvenlik olaylarında 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları istedi. Şen açıklamasında, "Yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda kaos ortamı oluşturmak isteyen şer odaklarına karşı mücadelemiz yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde ve sizlerin bize sağladığı desteklerinizle yılmadan sürecektir. Emniyet teşkilatı olarak, daha önceki yıllardan edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizi her alanda yapacağımız muhasebe ve değerlendirmeler bundan sonrada kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının tesisi ve sürdürülmesi hedefi doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda personelimiz kendilerine yüklenilen sorumluluğun bilincinde olarak görevlerini layıkıyla sürdüreceklerdir. Vatandaşlarımızın her türlü asayiş, güvenlik ve trafik olayları ile ilgili olarak '155 Polis İmdat' hattına yapacakları ihbarlar anında değerlendirileceğinin bilinmesini isterim. En iyisine layık olan siz değerli vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde girebilmeniz amacıyla 24 saat görev başında olacağız. Yeni bir yıla girerken şahsım ve teşkilatım adına halkımızın yeni yılını kutlar, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad eder, saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.
(HK-GC-

29.12.2016 14:53:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çay'da eğitime kar engeli
YEREL

ÇAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
ESOB'dan meslek liseli gençleri sevindirecek protokol
YEREL

ESOB'DAN MESLEK LİSELİ GENÇLERİ SEVİNDİRECEK PROTOKOL
Afyonkarahisar-Ankara yolu ulaşıma açıldı
YEREL

AFYONKARAHİSAR-ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaşıma kapandı
YEREL

AFYONKARAHİSAR-ANKARA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI