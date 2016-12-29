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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye Halk Eğitim de kurs sayısı arttı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:51
Burhaniye Halk Eğitim de kurs sayısı arttı
Burhaniye Halk Eğitim de kurs sayısı arttı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni binaya taşınan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, kurs sayısını artırdı. Yeni binada 9 çeşit kurs açtıklarını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç, kurs sayısının 100'ü geçtiğini söyledi.
Burhaniye' de, FETÖ'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan dershane binası, Halk Eğitim Merkezi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamulaştırılan dershane binası, çok sayıda Halk Eğitim Merkezi kurslarına ev sahipliği yapmaya başladı. Yeni binada, emlak danışmanlığı, kırk yama. şiş örgücülüğü ve kadın ve çocuk giyimi gibi kurslar açılırken, 16 derslikli binada kurs sayısının daha da artacağı kaydedildi. Kursların öğretmenliklerini Saliha Nazlı Demir, Keziban Kiraz, Aliye Çolak ve Gülsün Ak'ın yaptığını anlatan Müdür Zehra Demirkıran Kılıç," Yeni binaya geçince imkanlarımız arttı. Binamızda 16 derslik var. Kurs sayısı şu anda 100'ü geçti. Kurs sayısı ve çeşidini daha da artırmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın kurs taleplerini bekliyoruz" dedi.
(FT

29.12.2016 14:52:37 TSI
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