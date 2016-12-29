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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Şair Sezai Karakoç Yüksekovalı öğrencilerle buluştu

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:52
Şair Sezai Karakoç Yüksekovalı öğrencilerle buluştu
Şair Sezai Karakoç Yüksekovalı öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz-Erkan Çapraz
HAKKARİ (İHA)  Şair Sezai Karakoç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç, Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi. Program öncesi Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kezban Artık, Sezai Karakoç'un şiirlerinden "ey sevgili" şiirini okuduktan sonra araştırmacı-yazar Dr. Şakir Diclehan, Sezai Karakoç'u tanıttı.
Büyük engin görüşlerini ve düşüncelerini şiir dilinde derleyip kitap haline getiren Dr. Şakir Diclehan, Melayê Ciziri'den, Ahmed-i Hani'den ve Fakiyê Tayran'dan alıntılar yaparak, "Türk sanat düşünce dünyasının büyük mimarı ve usta çınarlarından Sezai Karakoç, tüm Müslümanları kucaklayan bir yüreğe sahip olduğu bütün edebiyatseverlerin bildiği ortak bir gerçektir. Bütün bir ömrünü bu uğurda adadığı için çağımızın Mevlana'sı ve Yunus Emre'si olarak tanımlamaktadır" dedi.
Konuşmadan sonra Ada Kitapevi sahibi Metin Eker'in konuşmacılara plaket vermesiyle program sona erdi.
(MSA-Y)

29.12.2016 14:54:52 TSI
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