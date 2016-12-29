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Engellilere Karagöz morali



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi sanatçıları, 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyununu bu kez engelli öğrenciler için oynattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi sanatçıları Ercan Aksakal ve Osman Ezgi, Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Ortaokulu-Mesleki Eğitim Merkezi'nde zihinsel engelli öğrencilerle bir araya geldi. Sanatçılar, öğrencilere tanıttıkları Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyaloglarını da perdeye yansıttı.

Türk kültürünün en köklü geleneksel değerlerinden olan 'Karagöz ve Hacivat' gölge oyunu, öğrencilere moral verdi. Okulda 3 seans halinde gerçekleştirilen gösteriyi 180 öğrenci ilgiyle izledi. Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle gülüp eğlenen öğrenciler, gösteriyi çok beğendiklerini söyledi. Rehber Öğretmen Yaşar Dilber'in çabaları sayesinde öğrenciler, Karagöz ve Hacivat ile mutlu bir gün geçirdi. Gösterinin sonunda öğrenciler, Karagöz ve Hacivat tasvirlerini yakından inceleme imkanı da buldu.

(MŞ)



29.12.2016 14:56:57 TSI

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