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Sincik- Malatya Karayolunda ulaşım sağlanamıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sincik-Malatya Karayolunda 3 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya Karayolu ve birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları il özel idaresine bağlı ekipler tarafından ulaşıma açılırken, Sincik-Malatya karayolu ise karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde ulaşıma açıldı. Ancak dün gece ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sincik-Malatya yolunun tekrar ulaşıma kapandığı, Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda yer yer kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı öğrenildi. Sincik-Malatya yolunu kullanan sürücüler ve bu bölgede yaşayan vatandaşlar Sincik ilçesinde karayollarına ait bakımevi olmadığı için en hafif bir kar yağışında bile bu yolun 1-2 gün kapalı kaldığını belirterek duruma tepki gösterdiler.

(AE-BRN-Y)



29.12.2016 14:58:35 TSI

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