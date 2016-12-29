30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sincik- Malatya Karayolunda ulaşım sağlanamıyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:55
Sincik- Malatya Karayolunda ulaşım sağlanamıyor
Sincik- Malatya Karayolunda ulaşım sağlanamıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sincik-Malatya Karayolunda 3 gündür ulaşım sağlanamıyor.
Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya Karayolu ve birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolları il özel idaresine bağlı ekipler tarafından ulaşıma açılırken, Sincik-Malatya karayolu ise karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde ulaşıma açıldı. Ancak dün gece ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sincik-Malatya yolunun tekrar ulaşıma kapandığı, Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda yer yer kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı öğrenildi. Sincik-Malatya yolunu kullanan sürücüler ve bu bölgede yaşayan vatandaşlar Sincik ilçesinde karayollarına ait bakımevi olmadığı için en hafif bir kar yağışında bile bu yolun 1-2 gün kapalı kaldığını belirterek duruma tepki gösterdiler.
(AE-BRN-Y)

29.12.2016 14:58:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi
YEREL

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Kasım ayında Adıyaman Havalimanında 17 bin 706 yolcuya hizmet verildi
YEREL

KASIM AYINDA ADIYAMAN HAVALİMANINDA 17 BİN 706 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
El sanatları ve giyim sergisi gerçekleştirildi
YEREL

EL SANATLARI VE GİYİM SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TOGEM'den öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL

TOGEM'DEN ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI
Sincik'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

SİNCİK'TE ETKİLİ OLAN SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Eğitim Bir-Sen üyeleri Tut ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN ÜYELERİ TUT İLÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başhekim Dost 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAŞHEKİM DOST 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Kızılay 2016 yılında Besni'de bin 97 ünite kan topladı
YEREL

KIZILAY 2016 YILINDA BESNİ'DE BİN 97 ÜNİTE KAN TOPLADI
Öğrencilerden polis ve jandarma ekiplerine anlamlı gösteri
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNE ANLAMLI GÖSTERİ
Adıyaman'da &quot;Geleneksel Çocuk Oyunları&quot; yarışması
YEREL

ADIYAMAN'DA "GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI" YARIŞMASI