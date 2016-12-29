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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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"Düzce kodluyor" projenin tanıtımı yapıldı

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:00
"Düzce kodluyor" projenin tanıtımı yapıldı
"Düzce kodluyor" projenin tanıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Öğrencilere küçük yaşta programlama eğitimi vererek teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller yetiştirmek olan "Düzce Kodluyor" projesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına katılan Vali Zülkif Dağlı, projenin Bakanlığa sunulduğunu kaynak gelmese de yerel imkanlarla hayata geçirileceğini söyledi.
Fatih Ortaokulunda uygulanmaya başlayan "Düzce Kodluyor" Proje Tanıtım Programı bugün gerçekleştirildi. "Düzce Kodluyor" Projesine Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 16 bilişim öğretmeni destek verdi.
Fatih Ortaokulu'nda eğitimler hız kesmeden devam ederken, eğitim kapsamında çocuklar kendi dronelarını uçuracak, robotlarını tasarlayacak. Ayrıca yerli yazılımın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan projenin tanıtım programına katılan Vali Zülkif Dağlı, hem idarecilerden hem kodlama sistemi eğitimi alan öğrencilerden bilgiler aldı.
Düzce Kodluyor projesinin Bakanlığa sunulduğunu ve kaynak beklendiğini söyleyen Vali Dağlı, bakanlık kaynak çıkarmasa da bilişim yazılımında çok önemli olan bu projenin yerel kaynaklarla hayata geçirileceğini belirtti.
Dağlı, "Bilişimde yazılımda çok ileri olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Düzce olarak buna önemli katkı sunacağımız şimdiden anlaşılıyor. Bir proje yaptı arkadaşlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığına sundular. 180 Bin Lira gibi bir maliyeti var. Oradan çıkmasa da biz bu projeyi yerel kaynaklarımızla kendi içimizde gerçekleştireceğiz. Temennimiz kaynak gelir. Hedef kitlemiz büyük. 4 ve 5. sınıf öğrencilerimizin tamamı kodlama eğitiminden geçecek. Bu önemli bir proje, ilimiz için önemli bir adım olacak" dedi.
Öğrenciler yaptığı Vali Zülkif Dağlı'ya tanıttı.
(AY)

29.12.2016 15:03:39 TSI
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