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İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan Avrupa ikincisi karateciye teşekkür belgesi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Avrupa Karate Şampiyonası'na ikinci olan İsmet Durmuş'a teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Bilecik Merkez Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmet Durmuş'a Avrupa Karate Şampiyonası'nda aldığı Avrupa ikinciliği derecesi dolayısıyla il Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından teşekkür belgesi ve hediye verildi. Belge ve hediye takdimi esnasında İsmet Durmuş'un babası Yılmaz Durmuş ve öğrenim gördüğü Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinin Müdürü Ayhan Mercan da hazır bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, fırsat verildiğinde çocukların her tür yarışmalarda yüksek dereceler alabildiğini söyleyerek, öğrenciye bu konuda destek olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Sporcunun bundan sonraki müsabakalarda da üstün başarılar göstereceğine inandığını söyleyen Durmuş, bu başarının tüm Bilecik'i gururlandırdığını ifade etti. Öğrenciye ise hem sporda hem de derslerinde başarılarının devamını diledi.

(CKT-CY-y)



29.12.2016 15:05:30 TSI

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