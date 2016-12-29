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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Selim Tuna işçiler için seferber oldu

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:04
Başkan Selim Tuna işçiler için seferber oldu
Başkan Selim Tuna işçiler için seferber oldu

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Dodurga-Bozüyük yolunu açmak ve işçilerin ilçeye ve fabrikalarına ulaşmalarını sağlamak için seferber oldu.
Sabaha karşı saat 04.00'ten itibaren yol açma çalışmalarına başlayan Başkan Selim Tuna ve ekibi, kısıtlı imkânlarına rağmen bir iş makinesi ve greyderi ile ulaşıma kapanan yolu açmayı başardı. Dodurga ile Bozüyük karayolu Saraycık köyüne kadar açılarak isçi servislerinin ilçeye intikali sağlandı.
Başkan Selim Tuna, uzun uğraşlar sonucunda kapanan yolu ulaşıma açarak işçi servislerinin ilçeye ulaşmasını sağladıklarını söyledi. Tuna, kendisini iki defa telefonla arayarak destek olan Kaymakam Hasan Yaman'a teşekkür ederek şu an itibaren belde içerisindeki yolların açılması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Diğer taraftan Cihangazi tarafı köy yollarının ulaşıma kapalı olduğunu öğrenildi.
(İC-MET-Y)

29.12.2016 15:07:22 TSI
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