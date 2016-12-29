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'Vokal Arya' kış dinletisi dinleyenlerin içini ısıttı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ve Aydın Arkeoloji Müzesi'nin işbirliği ile düzenlenen A Capella Çok Sesli Koro 'Vokal Arya' hazırladıkları repertuvar ile soğuk kış gününde sanatseverlerin içini ısıttı.

Efeler'de müzik öğretmenliği okuyan 14 öğrenciden oluşan 'Vokal Arya' isimli koronun Aydın Arkeoloji Müzesi'nde düzenledikleri konsere Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Nusrettin Debre, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yaklaşık olarak bir saat boyunca hazırladıkları repertuvar ile müzikseverlerin kulaklarının pasını silen koro, dinletilerini 'Jingle Bells' isimli yılbaşı şarkısı ile bitirerek kendilerini dinleyen misafirlerin yeni yıllarını kutladılar.

Müzik dinletisi sonunda Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, "Sesi üreten insan, sesi kontrol edebileceğini, onu bir araç olarak kullanabileceğini keşfedince bir taraftan dünyasını çeşitli seslerle doldururken bir taraftan da ezgileri, nameleri, şarkıları üretmiş. Ses burada bir örneğini gördüğümüz çalgıdan önce insan yaşamına girmiştir. Gençler de bize kontrol edilebilen seslerin ne güzel zaman geçirttiğini ve ne zevkli dakikalar geçirttiğini bir kez daha gösterdiler. Tüm gençlerimizi yürekten kutluyor, hem bizlere geleceğe güvenle baktırdıkları hem de böylesine güzel zamanlar yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuşarak Koro Şefi Cemal Sezer Avcı'ya çiçek takdim etti.

Başkan Yardımcısı Unal, konuşmasının ardından koro üyelerini tek tek tebrik ederek Atatürk'ün Nutuk hediye ederek gençlerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MU-MB-Y)



29.12.2016 15:07:39 TSI

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