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TOGEM'den öğrencilere kırtasiye yardımı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOGEM tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunuldu.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Konu ile bir açıklama yapan TOGEM Koordinatörü Yasemin Delibaş, Toplumsal Gelişim Merkezi olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ve bugün de bu projelerden birisine daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Onların eğitim ve öğretim hayatlarının devam etmesi için bir nebzede olsa yardım etmek, yüzlerini gülümsetmek, hayata daha iyi bir umutla bakmalarını sağlamak, derslerinde biraz daha başarılı olmalarında katkıda bulunmak bizim için bir gururdur. Bütün bu çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu beyefendiye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(CK-BRN-Y)



29.12.2016 15:08:15 TSI

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