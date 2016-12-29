30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı mesaisinde

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:05
Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı mesaisinde
Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı mesaisinde

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetimlerini sıklaştırdı.
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerleri üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor.
Denetimlerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakılıyor. Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına veya 3201444 numaralı telefona ulaşılması gerektiği bildirildi.
Vatandaşların yılbaşı akşamını güzel ve sağlıklı bir biçimde geçirmesi için Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.
(İHA-MET-Y)

29.12.2016 15:08:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tepebaşı Belediyesi 'Kent ve Kültür Söyleşileri'
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 'KENT VE KÜLTÜR SÖYLEŞİLERİ'
Eskişehir'de bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE BİR KİŞİNİN ÜZERİNDE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Vali Çelik: Kardeşçe yaşamamıza kimse mani olamaz
YEREL

VALİ ÇELİK: KARDEŞÇE YAŞAMAMIZA KİMSE MANİ OLAMAZ
Gençlerden vefa dolu yeni yıl kutlaması
YEREL

GENÇLERDEN VEFA DOLU YENİ YIL KUTLAMASI
Tepebaşı'nda karla mücadele sürüyor
YEREL

TEPEBAŞI'NDA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Başkan Kurt amatör kulüpler için arsa talep etti
YEREL

BAŞKAN KURT AMATÖR KULÜPLER İÇİN ARSA TALEP ETTİ
Ekipler karla mücadele ediyor
YEREL

EKİPLER KARLA MÜCADELE EDİYOR
Oyuncak Kütüphanesi'nde yeni yıl eğlencesi
YEREL

OYUNCAK KÜTÜPHANESİ'NDE YENİ YIL EĞLENCESİ
Emirdağ'dan Çifteler ilçesine atanan Kaymakam Akın Ağca'ya veda yemeği
YEREL

EMİRDAĞ'DAN ÇİFTELER İLÇESİNE ATANAN KAYMAKAM AKIN AĞCA'YA VEDA YEMEĞİ
Han Belediye Başkanı Şanlı, MİARGEM seminerine katıldı
YEREL

HAN BELEDİYE BAŞKANI ŞANLI, MİARGEM SEMİNERİNE KATILDI
Yeni yıla girerken tüm çocukların yüzü gülsün diye
YEREL

YENİ YILA GİRERKEN TÜM ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLSÜN DİYE
Başkan Gürsoy'dan ağaçları koruyan Odunpazarı'na teşekkür
YEREL

BAŞKAN GÜRSOY'DAN AĞAÇLARI KORUYAN ODUNPAZARI'NA TEŞEKKÜR
Seyitgazi Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KARLA MÜCADELESİ
Vali Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, sevgi evlerini ziyaret etti
YEREL

VALİ AZMİ ÇELİK VE EŞİ EMEL ÇELİK, SEVGİ EVLERİNİ ZİYARET ETTİ