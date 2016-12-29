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Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı mesaisinde



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetimlerini sıklaştırdı.

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerleri üzerinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor.

Denetimlerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakılıyor. Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına veya 3201444 numaralı telefona ulaşılması gerektiği bildirildi.

Vatandaşların yılbaşı akşamını güzel ve sağlıklı bir biçimde geçirmesi için Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

(İHA-MET-Y)



29.12.2016 15:08:26 TSI

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