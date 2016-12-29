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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yüreğir'de uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:06
Yüreğir'de uygulamalı girişimcilik eğitimi başlıyor

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile yürütülen proje kapsamında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 2017 yılı ilk etap 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' kursları için kayıtlar başladı.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak amacıyla KOSGEB ile yürütülen görüşmeler neticesinde 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başlattıklarını söyledi.
Proje kapsamında 18 yaş üstü kendi işini kurmak isteyen girişimciye 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası sabit kıymet alımına faizsiz kredi olmak üzere toplamda 150 bin lira destek verileceğini belirten Çelikcan, "9 Ocak-19 Mart 2017 tarihleri arasında 30'ar kişiden oluşan 10 grup halinde toplamda 300 kişiye verilecek eğitimler 1'er haftalık periyotlardan oluşacak. 40 saat eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazan adaylar daha sonra iş planlarını oluşturacaklar. İş planları KOSGEB tarafından kabul gördüğü takdirde ise 'yeni girişimci' desteği alacaklar. İlk etap kurslar için mülakatlar Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 5 Ocak 2017 Perşembe günü yapılacak" dedi.

"Adanamıza hayırlı olsun"
Üreten ve çalışan insan kaynağı olgusunun önemine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, girişimcilik eğitimi alarak kendi işini kuracak olan adaylara başarılar diledi.
Her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını belirten Çelikcan, "Herkes devlet kapısına iş diye giderse devlet iş göremez, sadece maaş öder pozisyonunda olur ki bunun geçmişte acı örneklerine şahit olduk. Ekonomimize katkı sağlamak, devletin istihdam yükünü hafifletmek ve kendi işinin sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla KOSGEB ile birlikte yeni bir proje başlatıyoruz. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adanamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

29.12.2016 15:09:06 TSI
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